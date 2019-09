Arriva il reddito di residenza attiva, 700 euro al mese per chi va a vivere in Molise (Corriere)

Titta Ferraro 9 settembre 2019 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Almeno 100 Comuni molisani su 136 hanno meno di duemila abitanti. Sempre più spopolati, rischiano di scomparire. LO scrive oggi Il Corriere riportando l'iniziativa della Regione Molise al via tra una settimana. Il 16 settembre nel Bollettino della Regione Molise arriverà infatti il bando che stanzia 700 euro mensili per chi prende la residenza in uno di questi paesi e apre un’attività per almeno cinque anni.Il bando proposto da Antonio Tedeschi, consigliere della giunta di centrodestra presieduta da Donato Toma, prevede lo stanziamento di un milione di euro, attingendo a un fondo vincolato del ministero dello Sviluppo che lo ha autorizzato. Per candidarsi al «reddito di residenza attiva» c’è tempo 60 giorni. Le domande verranno vagliate con attenzione e i nuovi arrivati saranno controllati per evitare che il loro trasferimento in Molise sia davvero attivo.