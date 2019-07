Armando Siri: 'Flat tax, per i nuclei con più redditi tetto a 65mila euro' (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 17 luglio 2019 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

La flat tax del 15% si applicherà per i single monoreddito fino a 30mila euro; per i nuclei familiari fino a 55mila euro, estendibili a 65 mila euro, conti permettendo, per le famiglie con due o più redditi. E' quanto ha detto, intervistato dal Sole 24 Ore, Armando Siri, ex sottosegretario alle Infrastrutture ma tra i principali ideatori della proposta leghista relativa alla tassa piatta.Alla domanda sul costo della flat tax, stimato tra 12 e 13 miliardi, e sulla necessità di trovare le coperture se si considerano anche le clausole Iva da 23 miliardi, Siri ha così risposto:"Ci sono delle idee che condivideremo con il ministro Tria attraverso i nostri rappresentanti al Mef. Ma un punto resta fermo, per noi l'Iva non aumenterà. E questa è una richiesta che ci è arrivata anche nella riunione con le parti sociali".