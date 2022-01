Ariston completa l'acquisizione di Chromagen

Giulio Visigalli 5 gennaio 2022 - 18:11

MILANO (Finanza.com)

Ariston Group ha completato il closing per l’acquisizione di Chromagen, società israeliana che sviluppa, produce e commercializza soluzioni rinnovabili per il riscaldamento dell’acqua, con un’esperienza distintiva nella tecnologia solare termica.L’acquisizione permette ad Ariston Group di consolidare la sua posizione nel mercato israeliano. “Siamo entusiasti di accogliere Chromagen in Ariston Group. Chromagen è perfettamente in linea con la nostra vision di portare il comfort sostenibile a tutti". Ha affermato Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Group.Intanto Ariston in Borsa ha chiuso oggi in rialzo dell'1,51% a 10,74 euro.