Ardian rileva quota minoranza in Taxually

Redazione Finanza 17 maggio 2022 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

Nuova acquisizione per Ardian. La casa d'investimento ha annunciato di avere rilevato una quota in Taxually, azienda attiva nel software cloud-native per la compliance fiscale. Questo investimento, si legge in una nota, consentirà alla società di accelerare la crescita a livello globale, anche attraverso opportunità di espansione e investimenti nella propria piattaforma tecnologica per le imposte indirette, dove è leader di mercato. Fondata nel 2018 a Budapest, Taxually offre alle imprese internazionali una soluzione per gestire e automatizzare le dichiarazioni Iva attraverso la piattaforma best-in-class, ed è disponibile in oltre 40 Paesi. L'azienda è stata fondata da tre ex dirigenti di KPMG con una vasta esperienza nel settore (Michael Glover, Stefan Mladenovic e Fergal Garvey).