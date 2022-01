Ardian rileva da White Bridge Investments la maggioranza di Biofarma

Daniela La Cava 17 gennaio 2022 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Nuova acquisizione per Ardian, una delle principali società di private equity al mondo con 120 miliardi di dollari in gestione o oggetto di consulenza. La società ha annunciato di avere acquisito la maggioranza di Biofarma Group da White Bridge Investments.Biofarma è una società attiva nell’ambito dello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, e cosmetici. Sotto la guida dell’amministratore delegato Maurizio Castorina, Biofarma è diventata leader in Italia e in Europa nel suo mercato di riferimento attraverso un percorso di aggregazione di società complementari tra loro. Dal 2016, la società è cresciuta da circa 30 milioni di euro ad oltre 230 milioni di fatturato, grazie alla crescita organica a doppia cifra e all’intensa attività di M&A (5 acquisizioni in 4 anni). Ad oggi, quasi il 50% di tale fatturato è sviluppato su mercati internazionali, beneficiando della partnership con vari clienti globali. La famiglia fondatrice, nelle persone di Germano Scarpa e Gabriella Tavasani, reinvestirà a fianco di Ardian. Maurizio Castorina continuerà a guidare l’azienda come Amministratore Delegato.La partnership con Ardian, si legge nella nota, faciliterà il percorso di ulteriore consolidamento e sviluppo internazionale continuando ad investire in eccellenza tecnologica, diversificazione dell’offerta, formulazione di nuovi prodotti e al contempo salvaguardando l’attuale cultura aziendale.