Arcaplanet: Cinven e Pamplona interessati alla catena dedicata ai pets

Alessandra Caparello 17 giugno 2021 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

E’ alla fase delle offerte il processo competitivo su Arcaplanet, catena tra i leader in Italia dei prodotti e alimenti per animali domestici dopo che la scorsa primavera l’azionista Permira ha deciso per la cessione della controllata. Sono stati nominati, nell’ultimo mese, gli advisor Mediobanca e Bofa Merrill Lynch.Tra gli interessati altri private equity e gruppi finanziari, come Cinven, Pamplona e Pai. Non è da escludere un interesse di gruppi strategici, come la tedesca Maxizoo e la britannica Pets at Home (acquisita nel 2010 da Kkr e poi quotata a Londra nel 2014).