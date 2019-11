Aquafil: vola in Borsa dopo accordo con Tarkett per la fornitura di materiale riciclato

simone borghi 22 novembre 2019 - 12:04

MILANO (Finanza.com)

Tarkett (produttore globale di tappeti a piastrelle e cliente di Aquafil) ha finalizzato un impianto per la separazione dei principali componenti delle piastrelle di moquette in Europa grazie a una collaborazione strategica con Aquafil. Questo è il risultato di una partnership stretta negli ultimi anni, che va oltre la tradizionale relazione tra clienti e fornitori. Le due società hanno presentato questo significativo passo verso l'economia circolare presso la struttura di piastrelle per tappeti Tarkett a Waalwijk, nei Paesi Bassi. Il suo esclusivo centro di riciclaggio crea due flussi di materiali che possono essere riciclati e trasformati in risorse di alta qualità per nuovi tappeti.Tarkett ha sviluppato una tecnologia innovativa nella sua struttura di Waalwijk ed è ora in grado di separare i due componenti principali delle piastrelle del tappeto: filato e supporto, pur mantenendo oltre il 95% di purezza del filato. Un livello di purezza fondamentale per garantire che il filato di poliammide 6 (PA6) possa essere riciclato da Aquafil e successivamente trasformato in filato di nylon rigenerato Econyl.Inoltre, Tarkett ha aumentato la sua capacità a Waalwijk di produrre il suo supporto in moquette EcoBase per soddisfare la crescente domanda dei clienti per questo prodotto sostenibile. Disponibile dal 2010, EcoBase è stato progettato per lo smontaggio sin dall'inizio. Complessivamente, il 100% di una piastrella rivestita in EcoBase con filato PA6 è riciclabile. Il filato e il supporto PA6 sono riciclati senza perdita di qualità.“L’impatto diretto nel breve è molto limitato per Aquafil ma la notizia è positiva in termini di ampliamento delle fonti di approvvigionamento di materiale per la produzione di Econyl (che ha un vantaggio di costo per il gruppo)” affermano gli analisti di Equita che consigliano il Buy sul titolo con target price a 10 euro. Seduta euforica oggi per Aquafil con il titolo che segna un rialzo del 7,5% a 5,60 euro.