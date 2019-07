Aquafil sale in Borsa dopo accordo con Radici nel settore nautico, per Equita "step importante"

Daniela La Cava 10 luglio 2019 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per Aquafil a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di quasi l'1% all'indomani della partnership commerciale con Radici Pietro Industries&Brands (società che ha annunciato il processo di Ipo sull'Aim Italia, atteso entro la fine di luglio), volta a rafforzare la presenza dei due gruppi all'interno del mercato marine. "Non riteniamo che la partnership possa generare elevati volumi per Aquafil (nella fase iniziale) ma è sicuramente uno step importante, che apre il settore del transportation con un mercato aggredibile superiore ai 100 milioni di dollari annui", scrivono da Equita che confermano la raccomandazione di acquisto su Aquafil, con target a 13,5 euro.