Aquafil rileva il 32% della norvegese Nofir (recupero di reti da pesca)

Redazione Finanza 11 ottobre 2021 - 12:08

MILANO (Finanza.com)

Aquafil si rafforza nel procurement di nylon a fine vita grazie all’acquisizione di una partecipazione (circa il 32%) del capitale sociale della società norvegese Nofir, conclusa da Aquafil. Nofir, con sede a Bodø in Norvegia, è attiva a livello europeo nella raccolta e trattamento di reti per la pesca e per l’acquacultura giunte a fine vita. Dal 2011, Nofir ha raccolto, oltre 48 mila tonnellate di reti in 20 paesi su 5 continenti, grazie a un sistema avanzato di raccolta e tracciabilità di reti dismesse dall'industria della pesca e dell’itticoltura."Dopo l’acquisizione di Planet Recycling (Aquafil Carpet Collection) del dicembre 2020 - che ad oggi si sta dimostrando un importante attività per aumentare la circolarità dei nostri processi – l’investimento in Nofir, rappresenta un rafforzamento della strada intrapresa per il controllo a monte della catena di approvvigionamento", commenta Giulio Bonazzi, presidente e amministratore delegato del Gruppo Aquafil.