Aquafil affonda fino a -17% dopo tonfo utile, Equita taglia tp del 25%

Titta Ferraro 15 novembre 2019 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

Crollo del 17% per Aquafil a 5,80 euro dopo i deludenti conti trimestrali. Aquafil, quotata sullo Star di Borsa Italiana, è attiva nella circular economy grazie anche al sistema di rigenerazione ECONYL®, un processo innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti, dando vita ad un ciclo infinito.Nel trimestre tra luglio e settembre Aquafil ha riportato ricavi per 419,5 milioni di euro -2,6% rispetto a medesimo periodo 2018), ebitda a 54,9 milioni (-10,8%), risultato Operativo Adjusted a 28,7 milioni (-30,3%) e utile netto netto a 9,5 milioni (-60,9%). L'utile netto rettificato è invece di 16,2 milioni (-40%).Gli analisti di Equita hanno rivisto al ribasso stime di EPS per 2019 (-15%) e 2020 (-10%) e tagliato il prezzo obiettivo del 25% a 10 euro (rating buy confermato). "Peggiore delle attese la performance in APAC (-22% vs -10% atteso) prevalentemente per il rallentamento Automotive e Carpet", rimarca Equita aggiungendo come a sorprendere sono i primi segnali di deterioramento del trend in USA, che riporta un underlying a -2.9% (vs +5% atteso e +9.5% del 2Q), impattata dallo sciopero di General Motors a Settembre e da una comparison difficile sul 3Q del 2018. "Nonostate possa sembrare una situazione contingente l`evoluzione è da monitorare", commenta Equita. Di contro emergono primi segnali di recupero in Europa (leggermente meglio nel trimestre).