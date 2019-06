Aquafil: Equita dice ancora buy dopo operazione O’mara in Usa

Daniela La Cava 3 giugno 2019 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

Equita conferma la raccomandazione di acquisto (rating buy) su Aquafil dopo l'annuncio del closing dell’acquisizione del 100% di O’mara Incorporated per un controvalore complessivo di 40,5 milioni di dollari. L'acquisizione avrà ricadute positive sulla produzione di Econyl e di Dryarn e consentirà di beneficiare di accordi commerciali con alcuni paesi centro e sud Americani (CAFTA) con esenzione dei dazi statunitensi sull’abbigliamento prodotto in tali nazioni con fili di origine americana."L'operazione ci pare positiva per Aquafil, sia per il posizionamento dell’asset sia per le condizioni di acquisto che di finanziamento", affermano gli esperti di Equita che mantengono anche il target price invariato a 13,5 euro sulla società italiana della'economia circolare. Considerando l’esenzione dai dazi, aggiunge la sim, l’operazione presenta sinergie con la produzione di Econyl (ulteriore vantaggio nell`acquisizione a regime da quantificare con la società).A Piazza Affari il titolo Aquafil scambia a 8,42 euro, mostrando un guadagno di mezzo punto percentuale.