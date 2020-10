Apple svela il nuovo iPhone 12: scelta positiva per ST Microelectronics (analisti)

Di incertezze sui mercati ce ne sono tante, e non solo di matrice economiche. Ma ditemi voi, quando nella storia non abbiamo avuto dei dubbi sui mercati. Mai. Oggi siamo

FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2016/2017 (range 15017/23133 ) [ uscita rialzista ] outside prossimo 2019/2020, 2022 Setup Mensile: ultimo Settembre (range 18545/ 20009 + event. est. ) ( Future

I Derivati: Fair Value, Volumi e Open Interest

In questo 3° articolo didattico parliamo di fair value, di volumi e di open interest. Il Fair Value o Giusto Prezzo rappresenta il valore teorico del titolo confrontato con le