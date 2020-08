Apple fa +4% e guadagna in un'ora quasi quanto l'intero valore di Enel

Redazione Finanza 21 agosto 2020 - 17:04

MILANO

Non accenna ad arrestarsi l'ascesa del titolo Apple, anche oggi grande protagonista. Apple, reduce dal +2,22% di ieri che le ha permesso di chiudere per la prima volta sopra i 2.000 miliardi di dollari di valutazione, segna dopo la prima ora e mezza di scambi un +4,16% a 492,9 $. Il solo balzo odierno fa aumentare il valore del titolo Apple di quasi 85 miliardi di dollari (ossia 72 mld di euro), quasi quanto l'intera capitalizzazione di Enel (78,5 mld), che è di gran lunga la blue chip più grande di Piazza Affari.La market cap stratosferica di Apple (2,1 trilioni $) avvicina il gigante della tecnologia a valere quanto tutto il Ftse 100; l'indice che comprende le 100 maggiori società quotate nel Regno Unito per capitalizzazione di mercato vale poco meno di $ 2,2 trilioni secondo i dati Bloomberg.