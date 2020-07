Apple e Amazon nel mirino Antitrust: avviata istruttoria per limitazioni vendita a rivenditori non ufficiali

Valeria Panigada 22 luglio 2020 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Apple e Amazon. L'antitrust vuole accertare se i due colossi americani abbiano messo in atto un’intesa restrittiva della concorrenza per vietare la vendita di prodotti a marchio Apple e Beats da parte dei rivenditori di elettronica non aderenti al programma ufficiale Apple, soggetti, questi ultimi, che acquistano comunque legittimamente i prodotti dai grossisti per rivenderli poi al dettaglio.Secondo l’Autorità l’accordo per escludere dal marketplace alcuni soggetti appare potenzialmente idoneo a ridurre la concorrenza per l’innalzamento di barriere allo sbocco dei mercati della vendita online a danno dei rivenditori non ufficiali, costituiti solitamente da piccole e medie imprese che effettuano appunto vendite sul web utilizzando i servizi di marketplace.L’accordo, inoltre, con la diminuzione di rivenditori attivi nel canale online, potrebbe far calare gli incentivi a competere efficacemente sui prezzi dei prodotti Apple e Beats, con evidenti effetti negativi per i consumatori e per le imprese.I funzionari dell’Antitrust oggi hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società Amazon Italia Services e Apple Italia. Intanto Amazon ha fatto sapere di star "offrendo la massima collaborazione all’Autorità".