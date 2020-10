Apple balza del 3% dopo vittoria legale su Fortnite. Domani il grande evento, attesa per il nuovo iPhone

Laura Naka Antonelli 12 ottobre 2020 - 14:37

MILANO (Finanza.com)

Apple sotto i riflettori, alla vigilia dell'attesissimo evento ma anche a seguito della decisione del giudice, che ha stabilito che il colosso non potrà essere costretto a reintrodurre il popolare videogame "Fortnite" nella sua App store.Apple e lo sviluppatore di Fortnite Epic Games sono finiti in una causa legale, dopo che Apple ha accusato lo sviluppatore di videogiochi di aver violato le condizioni della sua App Store, bypassando i suoi sistemi di pagamento.Il titolo Apple balza del 3% in premercato.Inoltre, stando ad alcune indiscrezioni, Apple sta per lanciare un grande evento, che si terrà nella giornata di domani. Evento in cui potrebbe essere lanciato il suo nuovo iPhone. CNBC parla dell'"evento sull'iPhone più significativo degli ultimi anni".Di norma le nuove versioni degli iPhone vengono lanciate a settembre, ma quest'anno Apple ha lanciato piuttosto i suoi nuovi Apple Watch.La sorpresa di domani potrebbe essere notevole: secondo le fonti, Apple potrebbe lanciare infatti un iPhone apportando una modifica sostanziale al design per la prima volta dal 2017, quando lanciò l'iPhone X, dotato di ricognizione facciale.