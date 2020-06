Antitrust: nessuna decisione su concentrazione Intesa Sanpaolo-Ubi

Redazione Finanza 9 giugno 2020 - 17:56

MILANO (Finanza.com)

Nessuna decisione è stata presa sulla concentrazione Intesa Sanpaolo-Ubi. "Non è stata assunta alcuna decisione da parte dell’Autorità sulla compatibilità dell’operazione con le regole della concorrenza". La precisazione arriva dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) che definisce "del tutto infondate" alcune notizie stampa relative all’operazione di concentrazione Intesa SanPaolo/Ubi Banca."Allo stato, infatti, è stata trasmessa alle imprese interessate la sola Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, che rappresenta la valutazione preliminare degli uffici dell’Autorità in ordine alle possibili criticità concorrenziali dell’operazione di concentrazione", precisa l'autorità.La decisione definitiva in merito alla compatibilità della concentrazione, conclude la nota, sarà assunta dal Collegio solo all’esito del contraddittorio con le imprese interessate.