Antitrust: inviate a Palazzo Chigi proposte per Legge sulla concorrenza

Daniela La Cava 23 marzo 2021 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

Il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Roberto Rustichelli, ha annunciato di avere inviato al presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, la segnalazione contenente le proprie proposte ai fini del disegno di legge per la concorrenza. L’AGCM ha così accolto prontamente e con senso di responsabilità l’invito arrivato dal premier Draghi, durante il discorso per la fiducia al Governo pronunciato nell’Aula del Senato della Repubblica lo scorso 17 febbraio cui è seguita richiesta formale in data 8 marzo.