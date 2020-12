Antitrust: avviata istruttoria su Bancomat Spa, previste modifiche sui costi per i consumatori

Valeria Panigada 14 dicembre 2020 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Bancomat Spa. Il procedimento riguarda il progetto relativo al servizio di prelievo di contante con il bancomat presso gli sportelli automatici (ATM) convenzionati. Tra le novità più importanti si registrano l’abolizione della commissione interbancaria e il pagamento della commissione applicata al prelievo da parte del consumatore direttamente all’istituto di credito dove è collocato l’ATM.L’Antitrust valuterà se le nuove regole possano configurare un’intesa suscettibile di restringere o falsare la concorrenza. In particolare, l’Autorità valuterà le eventuali efficienze che deriverebbero dalla loro adozione, la trasmissione ai consumatori dei benefici ad esse legate, l’indispensabilità delle nuove regole per conseguire queste efficienze e la non eliminazione della concorrenza sul mercato.