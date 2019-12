Antirion compra headquarter tedesco di Thales Group per 244,5 mln di euro

Daniela La Cava 5 dicembre 2019 - 14:13

MILANO (Finanza.com)

Antirion Sgr ha acquisito la sede tedesca del Gruppo Thales per 244,5 milioni di euro. L’operazione si inserisce in una strategia di diversificazione geografica del Fondo Antirion Global comparto Core, un fondo comune di investimento alternativo immobiliare multicomparto di tipo chiuso riservato, sottoscritto interamente dalla Fondazione Enpam. L'immobile di oltre 50.000 mq, che si trova nell’area metropolitana di Stoccarda, si caratterizza per l’importante redditività e il posizionamento strategico.