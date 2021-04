Antares Vision si prepara a passare al listino Star, al via aumento capitale e offerta azioni

Redazione Finanza 19 aprile 2021 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Antares Vision conferma la propria intenzione di richiedere l’ammissione delle proprie azioni alla negoziazione sul segmento Star, con contestuale revoca dalle negoziazioni sul listino Aim Italia. A questo scopo, la società intende realizzare un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali esteri.L'offerta avrà ad oggetto azioni ordinarie di nuova emissione, derivanti da un aumento di capitale sociale per un importo complessivo stimato compreso tra 100 e 125 milioni e azioni ordinarie esistenti offerte in vendita da Regolo e Sargas. Il tutto per un ammontare minimo complessivo tale per cui, ad esito dell’offerta, tenuto conto del flottante attualmente esistente ma non delle Azioni Over-Allotment, il flottante sia pari ad almeno il 35% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della società.