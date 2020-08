Antares Vision prosegue la fase di internazionalizzazione, aperta nuova filiale in Cina

Valeria Panigada 18 agosto 2020 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Antares Vision continua la fase di internazionalizzazione e la realizzazione del proprio piano di sviluppo, rafforzando il presidio diretto nel mercato del Far East. Il gruppo quotato sul listino Aim Italia ha annunciato la costituzione di una nuova filiale a Shenzhen, in Cina, che si affianca a quella di Hong Kong, operativa già dal 2019. "Il consolidamento nel mercato del Far East da parte di Antares Vision - si legge nella nota - pone le basi sul piano “Made in China 2025”, lanciato nel 2015 dal governo cinese per assicurare al paese la leadership tecnologica dei propri prodotti".