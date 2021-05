Antares Vision passa dall'Aim al segmento Star

Daniela La Cava 14 maggio 2021 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Antares Vision, quotata su Aim Italia nell’aprile del 2019, rappresenta l’undicesima società che effettua un passaggio di mercato da Aim Italia al mercato principale di Borsa Italiana. Antares Vision porta così a 79 il numero di società attualmente quotate sul segmento Star. In fase di collocamento Antares Vision ha raccolto 185,6 milioni di euro. La capitalizzazione è pari a 793 milioni."Dopo la quotazione Aim, questo passaggio è motivo di grande orgoglio e rappresenta un riconoscimento importante dell’efficacia della nostra visione industriale. È un’opportunità per continuare a crescere, anche con una maggiore liquidità del titolo e trasparenza verso gli investitori con una moderna corporate governance. Oggi più che mai la tecnologia rappresenta un asset strategico per creare valore per tutti gli stakeholders, per migliorare la qualità della vita", ha commentato Emidio Zorzella, presidente e amministratore delegato di Antares Vision.