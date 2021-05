Antares Vision: ok da Borsa Italiana a quotazione su MTA di azioni e warrant

simone borghi 5 maggio 2021 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Borsa Italiana ha dato l'ok alla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie e dei warrant di Antares Vision, società quotata da aprile 2019 su AIM Italia, che garantisce la protezione di prodotti, persone e brand attraverso sistemi d’ispezione per il controllo qualità, soluzioni di tracciatura per l’anticontraffazione e la trasparenza della filiera, gestione intelligente dei dati per l’efficienza produttiva e la digitalizzazione della filiera, dalle materie prime fino al consumatore finale.Antares Vision ha inoltre presentato la domanda di ammissione ed eventualmente sul segmento STAR.L’efficacia del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione a quotazione è subordinata al deposito presso Consob del prospetto informativo redatto dalla società.La data di inizio delle negoziazioni sul MTA, e la contestuale esclusione dalle negoziazioni sull’AIM Italia, saranno stabilite da Borsa Italiana con apposito avviso.