Antares Vision: fissato l’intervallo di prezzo tra un minimo di 11 ed un massimo di 12,25 euro per azione

simone borghi 4 maggio 2021 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

Antares Vision si prepara allo sbarco su MTA di Borsa Italiana e, in particolare, sul segmento STAR. Il Cda ha fissato l’intervallo di prezzo tra un prezzo minimo di 11 euro per azione ordinaria ed un prezzo massimo di 12,25 euro per azione ordinaria, equivalente ad un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società ante Aumento di Capitale compreso tra circa 646,4 milioni e 719,9 milioni.Nell’ambito dell’Ipo gli azionisti venditori concederanno un’opzione greenshoe in favore dei Joint Global Coordinators, per l’acquisto, al prezzo di offerta, del 15% delle azioni collocate. Ad esito dell’Offerta, assumendo l’integrale collocamento delle azioni e l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante sarà pari al 38,70% del capitale sociale.Il closing dell’operazione è soggetto all’ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Borsa Italiana per l’ammissione alla quotazione e CONSOB per l’approvazione del prospetto informativo.