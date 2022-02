Antares Vision compra Acsis, deal da 12 mln$

Daniela La Cava 14 febbraio 2022 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Antares Vision Group ha annunciato di avere sottoscritto, attraverso la sua controllata rfxcel, un accordo per l’acquisizione di Acsis per un enterprise value di 12 milioni di dollari e, in termini di multipli sul 2021, pari a 1,4 volte EV/Ricavi e 2,8 volte EV/Ricavi ricorrenti. In particolare, Acsis offre soluzioni e servizi software innovativi alle aziende con una gestione complessa di magazzino, distribuzione e confezionamento.L'acquisizione sarà interamente finanziata dalla liquidità disponibile e sarà completata entro il primo trimestre 2022. Nell’ultimo trimestre 2021, AV Group ha completamente rifinanziato il proprio indebitamento con una duration media di circa 6,4 anni e con un costo medio fisso (post-hedging) di circa il 2%."Questa acquisizione rafforzerà ulteriormente la nostra soluzione software end-to-end per la digitalizzazione della supply chain e consentirà rilevanti sinergie in termini di ricavi per circa 2 milioni di dollari già nel primo anno”, ha commentato Glenn Abood, Amministratore Delegato di rfxcel, controllata di AV Group. “L'acquisizione di ACSIS porterà nuovi clienti e ci consentirà di entrare in nuovi settori industriali, nonché nell’importante mercato della gestione degli asset restituibili e, infine, rafforzerà ulteriormente la nostra presenza negli Stati Uniti".