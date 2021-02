Antares Vision amplia le proprie capacità software grazie all'acquisizione di rfXcel

simone borghi 17 febbraio 2021 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Antares Vision ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di rfXcel, una delle principali società di Software-as-a-Service con sede negli Stati Uniti e che serve i settori Life Science e Food & Beverage, per un corrispettivo iniziale di 120 milioni di dollari pagabile per cassa in assenza di liquidità e debiti finanziari. Il titolo Antares Vision sale dell'1,8% a 11,30 euro nel listino Aim di Borsa Italiana.Emidio Zorzella, Presidente e CEO di Antares Vision ha dichiarato: "Siamo lieti di aver raggiunto l’accordo per acquisire rfXcel. Quest’ultimo riflette una logica strategica con benefici operativi e finanziari significativi. La combinazione rafforzerà la posizione del Gruppo Antares Vision come uno dei leader mondiali nelle soluzioni Track & Trace, accelerando la nostra crescita e rappresentando un'opportunità attraente per creare valore per i nostri clienti, per i nostri azionisti e per tutto il Gruppo Antares Vision".