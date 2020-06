Antares Vision: al via la partnership con Ima

Daniela La Cava 9 giugno 2020 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

Antares Vision annuncia la sottoscrizione di una partnership con Ima. "La collaborazione ventennale nella fornitura di sistemi di ispezione per il controllo della qualità e integrità del confezionamento di prodotti farmaceutici - si legge nella nota del gruppo bresciano - si estende ora alle più innovative soluzioni che Antares Vision offre nei vari segmenti di mercato per la rintracciabilità dei prodotti e per la gestione intelligente dei dati, facendo di Antares Vision uno dei partner tecnologici privilegiati per supportare l’intero Gruppo Ima". L’accordo, della durata di 5 anni, prevede una collaborazione sinergica per lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni innovative nell’ambito di progetti specifici, nuovi business, nuovi prodotti, volti a consolidare e potenziare la leadership di entrambi su mercati esistenti ed emergenti.