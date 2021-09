Antares Vision: accordo in Russia per la tracciatura dell'acqua minerale di Baikalsea

simone borghi 28 settembre 2021 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Antares Vision ha fornito a Baikalsea, uno dei maggiori produttori di acqua minerale in Russia, il sistema di tracciabilità che le ha permesso di soddisfare i requisiti normativi richiesti da Chestny Znak, l’hub nazionale russo di tracciabilità e rintracciabilità gestito da CRPT, l’operatore esclusivo del sistema. Inoltre, è stato possibile mantenere integrità del design e dell’estetica della bottiglia di acqua, elemento distintivo e caratterizzante per i prodotti di punta.Il sistema di tracciabilità è stato sviluppato e integrato da FT System (azienda parte di Antares Vision Group e specializzata in soluzioni dedicate al settore food and beverage) sulla linea acqua BAIKAL 430, prodotto di punta dell’azienda Baikalsea.