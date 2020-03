Ansia da coronavirus, spread BTP-Bund schizza oltre quota 190, Ftse Mib -3,5%

Laura Naka Antonelli 6 marzo 2020 - 13:04

MILANO (Finanza.com)

Boom dello spread BTP-Bund a 10 anni, che durante la sessione odierna ha superato anche la soglia di 190 punti, volando fino a 192 punti base, rispetto ai 175 punti della chiusura di ieri. I tassi sui BTP decennali si infiammano all'1,16%, dall'1,07% della chiusura di ieri. Ftse Mib in forte ribasso: l'indice benchmark di Piazza Affari scivola del 3,5%, a 20.805,6 punti. La borsa di Milano e il mercato dei debiti sovrani scontano l'ansia per il diffondersi del coronavirus e del COVID-19 non solo in Italia, ma nel resto del mondo.