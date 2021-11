Anima: trimestrale migliore delle attese. Outlook sulla raccolta netta positiva (analisti)

Alessandra Caparello 4 novembre 2021 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale migliore delle attese per Anima che ha riportato un utile netto adjusted a 55,4 milioni del 17% sopra le stime secondo Equita Sim. I ricavi inoltre sono stati dell’11% più alti grazie a maggiori management fees (5% meglio), performance fee e altri ricavi. La raccolta retail nel terzo trimestre ha raggiunto l’importo più alto degli ultimi 5 anni (+385mn) con un buon andamento su tutti i canali distributivi e un forte contributo da BPM e Monte dei Paschi di Siena. Secondo Equia, le stime per l’utile 2021-23 segnano +6% in media (utile adj. +7.5%) a 220-149-150 milioni per maggiori ricavi (management fees +3% in media per margini e raccolta netta più alti), performance fee più alte (rispettivamente a 115-35-35mn da 100-30-30mn prec.).