Anima: titolo in rialzo del 1,77% dopo dati su raccolta netta novembre

michele fanigliulo 6 dicembre 2019 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Anima ha reso noti i dati sulla raccolta netta di risparmio gestito nel mese di novembre. Questa è stata positiva per circa 132 milioni, per un totale da inizio anno positivo per circa 171 milioni.A fine novembre le masse gestite complessive del Gruppo ANIMA ammontano a oltre 186 miliardi. Per quanto attiene le gestioni individuali di Ramo I, la riduzione degli AuM rispetto al mese precedente tiene anche conto di disinvestimenti effettuati da un cliente istituzionale nel rispetto degli accordi e in coerenza con le sue strategie di investimento.“A novembre è proseguito il trend positivo per la raccolta (ex ramo I) iniziato con il secondo semestre, con la componente assicurativa di tipo Unit linked ancora a guidare le preferenze della clientela; positivo anche il dato della performance, con un dato medio ponderato per la componente in fondi in crescita di circa l’8% da inizio anno”, così ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di ANIMA Holding.