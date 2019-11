Anima: raccolta risparmio gestito positiva per 166 mln a ottobre

Daniela La Cava 8 novembre 2019 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di ramo I) del Gruppo Anima è stata positiva per circa 166 milioni di euro a ottobre, per un totale da inizio anno positivo per circa 40 milioni. A fine ottobre le masse gestite complessive del gruppo sono state di oltre 189 miliardi."Nel mese di ottobre è proseguito il trend positivo per la raccolta netta, grazie al buon andamento dei mercati negli ultimi mesi e a un rinnovato focus dei distributori sulle diverse soluzioni di risparmio gestito proposte alla clientela", ha commentato Marco Carreri, a.d. di Anima Holding.