Anima: raccolta risparmio gestito a 52 mln a gennaio

Daniela La Cava 10 febbraio 2020 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

La raccolta netta di risparmio gestito (escluso Ramo I) del Gruppo Anima è stata positiva a gennaio per circa 52 milioni di euro. A fine gennaio le masse gestite complessive del gruppo si sono attestate a circa 189 miliardi di euro, in aumento di oltre 3 miliardi sul dato di fine 2019.“Il primo mese dell’anno è stato caratterizzato da riposizionamenti di portafogli e prese di beneficio da parte della clientela dopo un anno che ha registrato rendimenti molto positivi e generalizzati”, ha commentato Marco Carreri, amministratore delegato di Anima Holding. “Il dato di raccolta rimane in territorio positivo, anche se inferiore agli ultimi mesi dello scorso anno - ha proseguito il manager -, ci attendiamo comunque riflessi positivi sulle dinamiche commerciali nei mesi a venire anche grazie alla rivitalizzazione dell’offerta sui prodotti Pir e sulla nostra nuova gamma di prodotti a connotazione Esg, su cui stiamo svolgendo le attività di assistenza e formazione ai nostri principali partner commerciali propedeutiche al collocamento".