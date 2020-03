Anima: raccolta risparmio gestito a 111 mln a febbraio

simone borghi 5 marzo 2020 - 17:22

MILANO (Finanza.com)

La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo ANIMA nel mese di febbraio 2020 stata positiva per circa 111 milioni di euro. Il dato non comprende la raccolta gi avvenuta su un nuovo mandato istituzionale, con valuta 2 marzo, per un ammontare di circa 700 milioni di euro che saranno quindi contabilizzati nel mese in corso. A fine febbraio le masse gestite complessive del Gruppo ANIMA ammontano a circa 186 miliardi di euro, stabili rispetto al dato di fine 2019.Chiudiamo un primo bimestre caratterizzato da dati economici molto solidi e con un dato positivo di raccolta netta anche per il mese di febbraio, nonostante il recente forte calo dei principali mercati mondiali; segnaliamo anche lingresso di un grande mandato istituzionale, a riprova della prosecuzione del nostro percorso di crescita su questo segmento e ai tangibili effetti del lavoro di diversificazione dei canali distributivi, ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di ANIMA Holding. Stiamo reagendo allattuale situazione di instabilit, come conseguenza della diffusione del Covid-19, con la nostra consueta rapidit e flessibilit supportando i nostri partner distributivi con i nostri servizi e contenuti, avendo gi impostato dal 2019 la nostra offerta di soluzioni per la clientela retail con meccanismi di ingresso graduale sui mercati.