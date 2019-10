Anima: raccolta netta settembre positiva per 233 mln di euro

Daniela La Cava 8 ottobre 2019 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Anima ha chiuso il mese di settembre con una raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di ramo I) positiva per circa 233 milioni di euro, per un totale da inizio anno negativo per circa 126 milioni. A fine settembre le masse gestite complessive del Gruppo Anima ammontano a oltre 189 miliardi."Il nostro mese di settembre registra un dato di raccolta decisamente positivo, guidato in particolare dalla nuova produzione assicurativa di tipo unit-linked; in un contesto che resta caratterizzato da tassi di interesse sostanzialmente azzerati, risulta fondamentale disporre di una ampia gamma di proposte di investimento e di una distintiva capacità di servizio ed assistenza per le reti partner che si relazionano con la clientela”, ha commentato Marco Carreri, amministratore delegato di Anima Holding.