Anima: raccolta netta positiva per 65 mln a marzo, masse gestite a oltre 195 mld

6 aprile 2021

MILANO (Finanza.com)

Ilgruppo Anima ha evidenziato nel mese di marzo una raccolta netta di risparmio gestito positiva per circa 65 milioni di euro. A fine marzo le masse gestite complessive si attestano a oltre 195 miliardi di euro, nuovo record storico per gli attivi in gestione, in incremento di circa 19 miliardi di euro rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. “Il mese di marzo ha registrato un sensibile miglioramento della richiesta di soluzioni di investimento da parte della nostra clientela retail (sia per quanto riguarda i fondi comuni che le soluzioni assicurative) che ha portato il dato complessivo di raccolta netta del mese in terreno positivo - ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding - Ci auguriamo sia il primo segnale di un’inversione di tendenza nella propensione ai nuovi investimenti in un contesto di eccesso di liquidità lasciata inoperosa sui conti correnti”.