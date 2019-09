Anima: raccolta netta positiva ad agosto per 23 mln

Daniela La Cava 9 settembre 2019 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di ramo I) del Gruppo Anima è stata positiva per circa 23 milioni di euro ad agosto, per un totale da inizio anno negativo per circa 359 milioni. Lo rende noto il gruppo precisando che a fine agosto le masse gestite complessive hanno superrato i 187 miliardi. “Sebbene caratterizzato tipicamente da un volume di attività ridotto, anche il mese di agosto mostra un dato di raccolta netta positivo che allunga la serie registrata negli ultimi mesi e ci permette di guardare ai prossimi mesi con fiducia e positività”, ha dichiarato Marco Carreri, amministratore delegato di Anima Holding.