Anima: raccolta netta maggio positiva per 394 mln

Daniela La Cava 7 giugno 2021 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio la raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo Anima è stata positiva per circa 394 milioni di euro. A fine maggio le masse gestite complessive del Gruppo Anima si attestano a oltre 195 miliardi, in incremento di circa 15 miliardi rispetto allo stesso mese dell’anno precedente."Anche a maggio è proseguito il buon andamento complessivo della raccolta di risparmio gestito del Gruppo Anima. Per i prossimi mesi l’outlook è sicuramente positivo grazie al continuo miglioramento della componente retail e a nuovi mandati che prevediamo di avviare nel segmento istituzionale”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding.