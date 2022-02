Anima: raccolta netta gennaio positiva per 209 mln di euro

Redazione Finanza 7 febbraio 2022 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di gennaio la raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo Anima è stata positiva per 209 milioni di euro. A fine gennaio le masse gestite complessivamente dal gruppo italiano del risparmio gestito si attestano a circa 202 miliardi, in incremento di 8 miliardi di euro rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.“Dopo un anno record, l’avvio del 2022 in termini di raccolta netta è decisamente promettente, con un dato positivo trainato dal segmento retail nonostante le turbolenze nei mercati delle ultime settimane e la scadenza, registrata nel mese, di alcuni mandati istituzionali per oltre 300 milioni di euro”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding. “Il risultato di gennaio è infatti dovuto in larga parte ai risultati registrati dalle nostre banche partner con la clientela retail, che continua a riscontrare nei fondi comuni Anima un buon equilibrio rischio rendimento in linea con le esigenze di investimento e di graduale riduzione della liquidità accumulata sui conti correnti in questi mesi di incertezza”, ha aggiunto il manager.