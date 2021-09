Anima: raccolta netta ad agosto positiva (+528mn) e sopra le attese

Alessandra Caparello 7 settembre 2021 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Positiva la raccolta netta ad agosto (ex Ramo I) di Anima che segna +528 milioni, portando la raccolta da inizio anno a +2.04 miliardi e superando la stima di Equita di +1.75 miliardi di euro. Agosto ha visto una prosecuzione del buon andamento della raccolta che non ha risentito dell`abituale stagionalità legata alla riduzione dell`attività commerciale durante la pausa estiva, e segna anzi - dicono gli analisti della Sim milanese - il secondo miglior risultato mensile di quest`anno con un outlook che si mantiene positivo anche per i prossimi mesi per nuovi mandati che prevedono di avviare nel segmento.