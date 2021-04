Anima prepara emissione obbligazione fino a 300 mln rivolta a investitori istituzionali

Redazione Finanza 12 aprile 2021 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Anima Holding ha avviato un processo per l'emissione e il collocamento presso investitori qualificati di un prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured di importo fino a 300 milioni di euro. Le condizioni saranno definite in prossimità della data di emissione. Il pagamento degli interessi avverrà con scadenza annuale posticipata. Le obbligazioni sono rivolte esclusivamente a investitori qualificati in Italia e all'estero.