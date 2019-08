Anima: a luglio raccolta a 131mln, da inizio anno saldo negativo per 381 mln

Daniela La Cava 8 agosto 2019 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di luglio la raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di ramo I) del Gruppo Anima è stata positiva per circa 131 milioni di euro, per un totale da inizio anno negativo per circa 381 milioni. A fine luglio le masse gestite complessive del gruppo ammontano a oltre 184 miliardi."Come già preannunciato recentemente commentando i dati del primo semestre, il mese di luglio conferma il miglioramento nelle dinamiche commerciali già visto a giugno anche grazie a un ulteriore progresso della nuova produzione assicurativa di Ramo III e per questo manteniamo un outlook positivo sui flussi per la seconda parte dell’anno”, ha commentato Marco Carreri, amministratore delegato di Anima Holding