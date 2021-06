Anima: Intesa Sanpaolo conferma buy dopo nota Mps

Daniela La Cava 16 giugno 2021 - 13:41

MILANO (Finanza.com)

Giornata positiva a Piazza Affari per Anima che mostra un rialzo di circa un punto percentuale. Gli analisti di Intesa Sanpaolo hanno confermato la raccomandazione buy (acquistare) e target price di 4,43 euro sul gruppo del risparmio gestito all'indomani dell'annuncio del cda di Mps che ha conferito mandato al management per l'analisi e la potenziale negoziazione del rafforzamento della partnership in essere con Anima nel settore del risparmio gestito.Per Intesa Sanpaolo si tratta di "una notizia positiva per Anima in quanto, nel caso di risultato favorevole, rafforzerebbe anche il posizionamento dell'azienda in vista di una potenziale fusione di Mps in altro gruppo bancario".