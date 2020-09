Anima Holding: 288 milioni di raccolta ad agosto, prospettive rimangono positive

Valeria Panigada 7 settembre 2020 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Anima Holding ha evidenziato ad agosto una raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) positiva per circa 288 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 1,1 miliardi di euro. A fine agosto le masse gestite complessive ammontano a oltre 186 miliardi di euro, in leggero incremento rispetto al valore di fine 2019. “Il mese di agosto prosegue il trend positivo della raccolta nonostante una ridotta attività commerciale come di consueto per il periodo - ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding - Le prospettive per i prossimi mesi rimangono senz’altro positive in un ambito di relativa stabilità di contesto e dei mercati”.