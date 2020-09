Anima H.: cda nomina Maria Luisa Mosconi

Daniela La Cava 30 settembre 2020 - 13:38

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Anima Holding ha nominato per cooptazione Maria Luisa Mosconi, in sostituzione Rita Laura d’Ecclesia, dimessasi lo scorso agosto per l’assunzione dell’incarico di vicepresidente di Banca Mps. Lo si apprende in una nota del gruppo del risparmio gestito nella quale si precisa che "Mosconi risulta in possesso dei requisiti di Indipendenza ai sensi delle vigenti norme".