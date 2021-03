Anima: Akros fissa a 5 euro il nuovo target price, buy confermato

Daniela La Cava 2 marzo 2021 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi a Piazza Affari per il titolo Anima che avanza di quasi l'1% all'indomani dei conti. "I risultati del quarto trimestre 2020 sono stati in linea con le nostre stime ma migliori del consensus", sottolineano gli analisti di Banca Akros che hanno confermato la raccomandazione di acquisto sul gruppo italiano del risparmio gestito, ma hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo che è salito da 4,5 a 5 euro. "I trigger sono la valutazione ancora a buon mercato sia in termini assoluti sia relativi, nonché l'ipotesi di consolidamento del settore bancario italiano che sono state pubblicate finora e che gli analisti considerano siano tutti favorevoli per Anima".