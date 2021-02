Angelini Pharma finalizza accordo di acquisizione di Arvelle Therapeutics

simone borghi 2 febbraio 2021 - 17:28

MILANO (Finanza.com)

Angelini Pharma ha annunciato la finalizzazione del contratto di acquisizione di Arvelle Therapeutics, società biofarmaceutica con sede in Svizzera, focalizzata sullo sviluppo di trattamenti innovativi destinati a pazienti affetti da disturbi del SNC (Sistema nervoso centrale), nell’ambito di una transazione basata su una valutazione complessiva aggregata fino ad un massimo di 960 milioni di dollari. Oggi alla finalizzazione sono stati pagati 370 milioni di dollari, altri 240 milioni saranno pagati dopo l'approvazione regolamentare dell'accordo.Grazie a questa acquisizione, Angelini Pharma sarà uno dei principali protagonisti nel mercato delle aziende focalizzate sui trattamenti dei disturbi del sistema nervoso centrale (SNC) e della salute mentale. Inoltre, entro il 2022, saranno aperte affiliate dirette di Angelini Pharma in Francia, Regno Unito, Paesi nordici e Svizzera. A seguito dell'acquisizione, Angelini Pharma avrà la licenza esclusiva per la commercializzazione del cenobamato nell'Unione europea e in altri paesi dello Spazio Economico Europeo (Svizzera e Regno Unito).