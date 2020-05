Andrea sasso nominato chairman e ceo del gruppo Italian Design Brands

simone borghi 11 maggio 2020 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

Andrea Sasso, manager di grande esperienza sviluppata in gran parte come top manager e CEO di società quotate (Merloni Elettrodomestici/Indesit Company, Pirelli Tyre, Elica, Marazzi e iGuzzini illuminazione) è stato nominato Presidente e Chief Executive Officer - CEO del Gruppo Italian Design Brands (IDB).Giovanni Gervasoni, attuale Presidente, ed il fratello Michele, che detengono il 30% di IDB continueranno a rimanere attivamente coinvolti nello sviluppo del Gruppo che hanno contribuito a creare ed a fare parte del cda di IDB. Giorgio Gobbi continuerà a ricoprire la carica di Managing Director di IDB ed affiancherà Andrea Sasso nel processo di sviluppo e valorizzazione del Gruppo.Questa scelta è legata alla decisione di quotare il Gruppo IDB in Borsa nei prossimi anni ed alla necessità di dotare la società di una governance moderna e di una struttura manageriale sempre più autonoma, solida e professionale, in un momento di mercato molto difficile e in considerazione della grande crescita e conseguente maggiore dimensione e complessità del Gruppo, che con ben sette società partecipate ha l’ambizione di essere sempre di più un polo di riferimento per il design e l’arredamento italiano di qualità.