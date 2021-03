Ancora stangata carburanti: da inizio anno +8,6% benzina, +8,9% gasolio

Daniela La Cava 16 marzo 2021 - 14:14

MILANO (Finanza.com)

Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico i prezzi si attestano a 1,566 euro al litro per la benzina e a 1,436 euro per il gasolio. "Un'impennata inarrestabile che dura ininterrottamente da 4 mesi. In soli sette giorni un pieno da 50 litri costa 82 cent in più per la benzina e 74 cent per il gasolio. Dall'inizio dell'anno, un pieno da 50 litri è aumentato di 6 euro e 23 cent per la benzina e di 5 euro e 85 cent per il gasolio, con un rincaro, rispettivamente, dell'8,6% e dell'8,9%. Su base annua è pari ad una mazzata ad autovettura pari a 150 euro all'anno per la benzina e 140 euro per il gasolio", sottolinea Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc). "Dal 9 novembre, ultima settimana senza rialzi, in poco più di 4 mesi c'è stato un volo del 13,6% per la benzina e del 15% per il gasolio. Su un pieno di 50 litri l'aggravio è di oltre 9 euro: 9 euro e 39 cent per la benzina e 9 euro e 37 cent per il gasolio. Su base annua è pari a una stangata ad autovettura pari a 225 euro all'anno sia per la benzina che per il gasolio", conclude Dona.