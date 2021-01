Ancma: nel 2020 boom dell'elettrico in Italia

Redazione Finanza 13 gennaio 2021 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Scossa nel 2020 al mercato delle due ruote elettriche. Nonostante l’emergenza sanitaria e le difficoltà congiunturali, l’anno è stato archiviato con un incremento che ha interessato tutti gli ambiti del settore. Confermano il loro successo le eBike che, secondo le ultime stime, potrebbero volare oltre un +20% sul 2019, mentre le moto superano complessivamente, per la prima volta in Italia, i 10mila veicoli immatricolati, facendo segnare un convincente +84,5%. Lo rende noto Confindustria Ancma, l’associazione che rappresenta dal 1914 l’industria nazionale delle due ruote e la sua filiera.Osservando i dati che riguardano i veicoli a trazione elettrica, la crescita più significativa in termini percentuali del 2020 è quella che interessa il mercato degli scooter con un +268,8% (6088 unità immatricolate), seguono le moto con +125,7% (377 veicoli) e i ciclomotori che, con 4378 pezzi chiudono l’anno a +8,3%. Positivi anche i numeri dei quadricicli che, con 710 veicoli immatricolati, raggiungono un +10,5% sul 2019.